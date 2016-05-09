الرئيس الفلسطينى: نقدر جهود مصر لدعم شعبنا فى المحافل الدولية والإقليمية

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، بمقر إقامته فى قصر الضيافة بالقاهرة، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكرى.

وأطلع أبو مازن، شكرى على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل استمرار تصعيد الإجراءات العنصرية من قبل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني، واستشراء الاستيطان في الأرض الفلسطينية، في ظل انسداد كامل للأفق السياسي، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بعقد المؤتمر الدولي، وخلق الآلية المناسبة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، والمساعي التي تبذل من أجل تحديد الوقت لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول الاستيطان الذي يشكل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام.

وأعرب الرئيس الفلسطينى، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر، في دعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، والتي لم تدخر جهدا من أجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لدعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، ومن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية السفير نزيه النجاري، والمتحدث الرسمي للخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد.

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