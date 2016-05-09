اختفاء غامض لـ 5 جزر في المحيط الهادئ

أكدت قناة “إية بي سي” أن العلماء لم يجدوا خمس جزر كانت موجودة في المحيط الهادئ.

قال علماء: ‘‘لقد اختفت أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية 50 ألف متر مربع في شمال أرخيبل جزر سليمان، ولم يكن فيها لا طيور ولا حيوانات، ولكن كان عليها بعض النباتات، وبالإضافة إلى ذلك كان يذهب إليها الصيادون المحليون’’، حسبما أفادت روسيا اليوم.

ووفقًا للأبحاث، فقد ارتفع مستوى الماء في المحيط الهادي في هذه المنطقة بشكل ملحوظ وحصل تآكل للتربة، وبسبب هذا غمرت الجزر بالماء.

وأضاف علماء أن لنفس السبب صغر حجم ست جزر أخرى، وقد تواجه نفس المصير إذا استمر ارتفاع مستوى الماء في المحيط الهادي، وقد تختفي الجزر المرجانية أيضا تحت الماء.