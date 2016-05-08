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أخبار السعودية اليوم.. المملكة ستظل تساند شقيقتها مصر فى مواجهة الإرهاب

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أخبار السعودية اليوم.. المملكة ستظل تساند شقيقتها مصر فى مواجهة الإرهاب أخبار السعودية اليوم.. المملكة ستظل تساند شقيقتها مصر فى مواجهة الإرهاب
تداولت أخبار اليوم عددًا من الأخبار الهامة؛ ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم، تقديم السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، التعازى فى شهداء حادث حلوان الإرهابى، الذى راح ضحيته 8 من رجال الشرطة فجر اليوم الأحد.

وكتب "قطان" تغريدة له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "أتقدم بخالص التعازى لمصر وذوى شهداء حلوان، وستظل السعودية مساندة لشقيقتها فى مواجهة الإرهاب الأسود.

وتعرضت سيارة شرطة فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، لإطلاق نار من إرهابيين، أسفر عنه استشهاد معاون مباحث حلوان و7 أمناء، وفرت السيارة هاربة.


>أخبار السعودية اليوم
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>وجاء فى أخبار السعودية اليوم، صرح القنصل العام فى جدة عادل الألفى، أنه وقع يوم 6 الجارى حادث لإحدى الحافلات التى تقل معتمرين من جنسيات مختلفة غالبيتهم من المقيمين فى المدينة المنورة بالسعودية، حيث تابع على الفور مندوب القنصلية العامة بالمدينة المنورة بالسعودية الحادث، وأفاد بوجود 4 حالات وفاة؛ منها اثنان لمواطنين مصريين وهما: ناجح على عمران (53 سنة، مقيم)، ومنى عيسى محمد (36 سنة، تأشيرة زيارة لزوجها المتوفى الآخر).

وأضاف القنصل العام، أنه تم تكليف مندوب القنصلية العامة بمتابعة إنهاء إجراءات الوفاة الخاصة بهم مع السلطات السعودية، وسيتم الدفن بعد مغرب يوم 7 الجارى. كما نتج عن الحادث 45 مصاباً منهم 10 مواطنين مصريين يتواجد 9 منهم فى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة (خرج منهم 3 حالات)، وحالة بمستشفى الحرس الوطنى، حيث تتراوح إصابتهم ما بين المتوسطة والبسيطة ما عدا حالتين.

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