النائب خالد بشر لوزير الزراعة بجلسة البرلمان: "كل الفلاحين بيدعو عليك"

هاجم النائب خالد بشر، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، لمناقشة أزمة توريد القمح، والتى يحضرها الوزير.

وقال "بشر": "إحنا فى موقف نحسد عليه، الناس بتصرخ فى الشارع والوزير قاعد أمامنا، الوزير مش عايش وسط الناس فى الشارع وشغال بيانات بس، مفيش فلاح إلا ما بيدعى على وزير الزراعة، آسف إنى بقول الكلام ده"

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