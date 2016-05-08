انتبه.. مرض السكر يسبب متاعب بالجهاز الهضمى

أكد الدكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس قسم المناعة بطب عين شمس، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لحركية الجهاز الهضمى والتغذية الذى اختتمت أعمالة مؤخرًا بالقاهرة، أن مريض السكر قد يعانى بعض المشكلات الصحية بالجهاز الهضمى تكون مصاحبة للمريض.

وقال الدكتور أشرف عقبة، إن مرضى السكر النوع الأول والثانى يواجهون مشاكل صحية بالجهاز الهضمى، ولكن نسبتها عادة تفوق من لا يعانون من السكر، موضحًا أن هناك بعض المشاكل الصحية فى الجهاز الهضمى والتى يتميز بها مرضى السكر فقط عن غيرهم مثل الالتهابات الفطرية بالفم واللسان والمرىء ،أما مشكلات حركة المرىء فالارتجاع يعتبر أبرزها، وذلك نتيجة الاختلال الحركى الناتج عن التهاب الأعصاب اللا إرادية فى مرضى السكر.

وأشار إلى أن مرضى السكر يعانون أيضًا ضعف تفريغ المعدة وسوء الهضم نتيجة الاختلال الهرمونى المصاحب لمرض السكر فى الهرمونات، لافتًا إلى أن مرضى السكر يعانون من اختلال هرمونات الجهاز الهضمى المسئولة عن حركة المعدة ما يترتب عنه عدم انتظام نسب السكر فى الدم، وتعديل مواعيد الادوية التى تستخدم فى علاج مرض السكر موضحًا أن بعض الأدوية التى تستخدم فى علاج مرض السكر يكون لها تأثير سلبى فى علاج مرض السكر، ما يجعل هؤلاء المرضى يعانون من بعض أعراض الجهاز الهضمى.

وأكد أنه قد وجد أن مرضى السكر يمكن أن يصابوا بالتهابات المعدة المزمنة، وذلك نتيجة إفراز أجسام مضادة لبعض خلايا المعدة والمسئولة عن امتصاص فيتامين ب 12، ولعلاج هذه المشاكل التى يعانى منها مرضى السكر، يجب عليهم فى البداية ضرورة الالتزام بالتغذية السليمة، والمناسبة للاختلال الحركى بالجهاز الهضمى بزيادة عدد الوجبات والإكثار من السوائل وضبط نسبة السكر للوصول إلى المستويات المستهدفة فى علاج السكر، واستخدام الادوية اللازمة لتنظيم حركة الجهاز الهضمى، حسب الحاجة والضرورة وقد نحتاج فى بعض الأحيان إلى بعض التدخلات لتركيب منظمات بالمعدة لتحريك المعدة أو التغذية من خلال الوريد أو بفتحة من المعدة والأثنى عشر.

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