أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

النني يتحدث عن موسمه الأول مع أرسنال: تحسنت عقليتي ولكن

Google+ Print
النني يتحدث عن موسمه الأول مع أرسنال: تحسنت عقليتي ولكن النني يتحدث عن موسمه الأول مع أرسنال: تحسنت عقليتي ولكن

تحدث محمد النني لاعب وسط أرسنال عن موسمه الأول مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي مع تبقي مباراة واحدة على النهاية.

أرسنال تعادل مع مانشستر سيتي 2-2 في قمة الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل).

ونجح النني في صناعة هدف أرسنال الأول بعد عرضية متقنة حولها أوليفير جيرو بنجاح في شباك سيتي. (شاهد - ملخص ما قدمه النني)

وأجاب النني على سؤال (ماذا عن الموسم الأول لك في الدوري؟) قائلا: "فعلت ما بوسعي".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي أرسنال "تحسنت عقليتي ولكني مازلت آمل بأن الأفضل لم يأت بعد".

وواصل "الأفضل قادم".

وتطرق النني في حديثه عن المباراة مشيرا إلى "كنا نلعب على الفوز ولكن هذا لم يحدث ونتمنى أن نحقق الانتصار في المباراة المقبلة".

ويستعد أرسنال لاستضافة أستون فيلا في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف توتنام و3 نقاط عن سيتي صاحب المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع