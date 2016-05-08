النني يتحدث عن موسمه الأول مع أرسنال: تحسنت عقليتي ولكن

تحدث محمد النني لاعب وسط أرسنال عن موسمه الأول مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي مع تبقي مباراة واحدة على النهاية.

أرسنال تعادل مع مانشستر سيتي 2-2 في قمة الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل).

ونجح النني في صناعة هدف أرسنال الأول بعد عرضية متقنة حولها أوليفير جيرو بنجاح في شباك سيتي. (شاهد - ملخص ما قدمه النني)

وأجاب النني على سؤال (ماذا عن الموسم الأول لك في الدوري؟) قائلا: "فعلت ما بوسعي".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي أرسنال "تحسنت عقليتي ولكني مازلت آمل بأن الأفضل لم يأت بعد".

وواصل "الأفضل قادم".

وتطرق النني في حديثه عن المباراة مشيرا إلى "كنا نلعب على الفوز ولكن هذا لم يحدث ونتمنى أن نحقق الانتصار في المباراة المقبلة".

ويستعد أرسنال لاستضافة أستون فيلا في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف توتنام و3 نقاط عن سيتي صاحب المركز الثالث.