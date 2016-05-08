السعودية: السجن 7 سنوات لأحد مؤيدي تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين عبر “تويتر”

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ، مواطنا سعوديا بالسجن سبع سنوات؛ لتورطه في جرائم تمس الأمن الوطني للمملكة، بتأيدة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، ونشره تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” عنهما.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية على موقعها الالكترونى كان القاضي قد أصدر حكمه الابتدائي اليوم الأحد، بإدانة مواطن بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نشر تغريدات تؤيد تنظيم “داعش” الإرهابي، ونشر أخبار عن مقاتليه، عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أدان القاضي المدعى عليه، بنشر تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، تحوي معلومات كاذبة ومغرضة، عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن السعودية، مع عدم علمه بقضاياهم وما يعتقدونه من فكر، والمشاركة في وسم “هشتاق” عن ذلك.

وأدانه القاضي أيضا، بكتابة ونشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر” عن تنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله عبر برنامج المحادثة “سكاي بي” مع عدد من الموجودين في سوريا، وتواصله كذلك عبر برنامج “الواتس أب” مع عدد من الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك، أثناء وجوده هناك، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، والاجتماع بصفة مستمرة بأشخاص مشبوهين سبق إيقافهم في قضايا تخل بأمن واستقرار المملكة، وشراء وحيازة سلاح بندقية نارية دون ترخيص.

وقرر القاضي تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به، بالسجن مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز جواله والسلاح الناري المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية.

أ ش أ