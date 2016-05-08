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مقتل وإصابة 16 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء بالعراق

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مقتل وإصابة 16 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء بالعراق مقتل وإصابة 16 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء بالعراق

أرشيفية

أكد مصدر في الشرطة العراقية اليوم الأحد ، مقتل 6 أشخاص بينهم شرطيان وأصيب 11 أخرون ، في تفجير انتحاري بحزام ناسف، قرب مجلس عزاء غرب العاصمة العراقية بغداد

وقال المصدر إن انتحاريًا فجر نفسه في نقطة تفتيش للشرطة، قرب مجلس عزاء لأحد أفراد قوات الصحوة في قرية “الذهب الأبيض” بمنطقة أبو غريب، 25 كم، غرب بغداد.

وأضاف أن أفراد الشرطة تشككوا بالانتحاري الذي كان يروم الدخول إلى مجلس العزاء وطلبوا منه التوقف للتفتيش، إلا أنه فجر نفسه مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة وإصابة 11 أخرين بينهم ثلاثة عناصر من الشرطة.

وتابع المصدر قائلا إن القوات الأمنية طوقت موقع الحادث ومنعت الحركة فيه تحسبًا لوقوع هجمات أخرى.

يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية وعمليات خطف، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها القوات الأمنية في مختلف مناطقه

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