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بالصور.. نقيب الأطباء يشهد حفل تخرج الدفعة 14 من طب بني سويف

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شهد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، حفل تخًرج الدفعة الـ14 لكلية طب بشرى بجامعة بنى سويف، بحضور الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة والدكتور حسين خيري, نقيب أطباء والدكتور أحمد الشرقاوي نقيب أطباء بني سويف, والدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة, والدكتور منصور حسن عميد كلية الطب البشري بجامعة بني سويف

وأعرب حبيب، وفي كلمته، عن سعادته بتخًرج دفعة جديدة من كلية الطب والذين يمثلون اضافة قوية لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة ودعمها بالكوادر الطبية في التخصصات المختلفة من الخريجين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية، منوها عن التحديات التي ستواجههم في الواقع العملي والسعى دائمًا لمواجهتها من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم، وهم يخطون أولى خطواتهم فى الحياة العملية وفي اللحاق بركب الأطباء ومهنتهم السامية فى المجتمع، كما دعا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تخفيف الآلام عن كاهل المرضى وتنمية الوطن والارتقاء به.

 وأشار المحافظ إلى أن العمل التنفيذى بالمحافظة يعمل من خلال خطة مرحلية للنهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة واستكمال وتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك فى إطار من التعاون المثمر بين الجامعة وكل الجهات المعنية والمعاونة,

ومن جانبه، قال الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، إن كلية الطب شهدت تخريج دفعة جديدة من الأطباء هم ثمرة جهد متواصل وتعاون بين عناصر العملية التعليمية، مشددًا على  ضرورة الحفاظ على هذا التفوق واستثماره فى تنمية الوطن والارتقاء به، تضمن الحفل  تكريم أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وأساتذة الكلية وطاقم الإداريين.

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