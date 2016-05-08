الأمراض الأكثر شيوعًا فى فصل الصيف.. الأنفلونزا والطفح الجلدى منها

الصيف من الفصول التى يستاء منها الكثيرون نتيجة التعرض لدرجات الحرارة العالية والشمس المحرقة، لكنه يعد من الفصول التى تنتشر بها العديد من الأمراض منها الحصبة والتيفود والصفراء وغيرها من الأمراض التى تشكل خطورة على الأطفال.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "top10for" أبرز الأمراض الأكثر شيوعًا فى فصل الصيف، التى يجب تجنبها والانتباه لها والتى تتضمن الآتى:

1- حمى التيفود: فهى نوع من الحمى الشديدة التى تحدث بسبب بكتيريًا معينة هى السالمونيلا التيفية التى من الممكن أن تتواجد فى الماء أو الغذاء، وتشمل أعراض هذا المرض آلام فى البطن والصداع وفقدان الوزن وضعف الجسم وارتفاع فى درجة الحرارة، إذا كنت لاحظت أى من هذه الأعراض فمن الأفضل الاتصال بالطبيب فورًا وتلقى العلاج المناسب.

2- مرض النكاف: النكاف هو واحد من الأمراض الفيروسية الأكثر خطورة والمعدية للغاية والتى تحدث بشكل رئيسى فى الأطفال خلال فصل الصيف، وينتقل فيروس هذا المرض من أشخاص مصابين بالمرض عن طريق العطس أو السعال إلى أشخاص أصحاء، ولذا فمن الضرورى تجنب الاتصال المباشر مع المصابين بهذا المرض.

ووفقًا للتقرير فأعراض المرض الأكثر شيوعًا هى تورم الغدد اللعابية فى العنق، وعادة ما تبدأ بعد بضعة أيام من الحمى والصداع وآلام فى العضلات والتعب وفقدان الشهية ثم يتبعه تورم فى الغدد اللعابية، ومن الممكن تجنب هذا المرض بتلقى لقاح النكاف أو الحصبة الألمانية، الذى يساعد فى الحماية من الإصابة بهذا المرض فى فصل الصيف.

3- مرض الصفراء: المعروف باسم الالتهاب الكبدى الوبائى أ، الذى قد تتم الإصابة به، نتيجة تناول مواد غذائية أو شرب مياه غير صحية فى فصل الصيف، ما يؤثر على الكبد وتؤدى إلى حدوث التهابات به، فينتج عنه إفراط فى إنتاج الصفراء، وتظهر الأعراض الأولية للمرض مثل اصفرار فى لون الجلد وحكة فى الجلد ولون البول يكون داكنًا.

4- الصداع: تتم الإصابة بهذا المرض، نتيجة الاستمرار فى العمل تحت الشمس طوال اليوم فى فصل الصيف.

5- الطفح الجلدى: من مشاكل الجلد الشائعة جدًا عند الأطفال، وبالنسبة للأمهات الذين ينسون تغيير حفاضات الأطفال فى الوقت المناسب، فيكون الأطفال لديهم فرصة أكبر للإصابة بالطفح الجلدى فى الصيف، بسبب الطقس الحار والتعرق، لذا فمن الضرورى اتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب إصابة الأطفال بالطفح الجلدى.

6- الحصبة: التى تسمى أيضًا الحصبة الألمانية فهى من الأمراض الخطيرة بين الأطفال، ويرجع سبب الإصابة إلى بعض أنواع من الفيروسات التى تصيب الحلق، وتكون أعراض الإصابة بهذا المرض ارتفاع فى درجة الحرارة وسعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق واحمرار فى العينين، ثم تتقدم هذه الأعراض وتؤدى إلى ظهور طفح جلدى على شكل بقع حمراء صغيرة على الجلد وبقع بيضاء صغيرة داخل الفم. وعادة ما يظهر الطفح الجلدى بعد 3 إلى 5 أيام من العدوى وظهور الأعراض بشكل تدريجى، ولتجنب هذا الإصابة بهذا المرض أخذ لقاح النكاف والحصبة الألمانية وعادة ما يتم إعطائه إلى جميع الأطفال فأنه ذو كفاءة عالية فى منع حدوث المرض.

7- الجدرى المائى: هذا المرض تتم الإصابة به، نتيجة العدوى بنوع خاص من الفيروسات تسمى Varicella zoster وهى من أحد فيروسات الهربس، حيث ينتشر هذا المرض فى الأجواء المحيطة عندما يعطس الشخص المصاب بالمرض، وتظهر الأعراض الأولية للإصابة بالمرض على شكل الحمى والصداع والتهاب الحلق وبعد حوالى يوم أو يومين يظهر الطفح الجلدى على شكل بثور مائية تنتشر إلى جميع أجزاء الجسم، وبعد حوالى يومين تنفجر، فى هذه الحالة يتم عزل المريض تمامًا ويستغرق المريض 10 أيام فقط للتعافى من المرض، ولا تتم الإصابة بهذا المرض غير مرة واحدة فقط، بسبب المناعة الطبيعية لمهاجمة هذا المرض مرة أخرى.

8- الأنفلونزا: فهو من الأمراض الشائعة فى فصل الصيف والشتاء، وتتم الإصابة به خاصة فى الأطفال، ومن الأفضل إبعادهم عن الماء البارد والمثلج، وتجنب الإفراط فى تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الباردة.

9- السعال: فهذا المرض لا تتم الإصابة به فقط فى فصل الشتاء، حيث تتم الإصابة به فى فصل الصيف، نتيجة لشرب المياه الباردة، التى تصبح سببًا شائعًا للإصابة بالسعال فى فصل الصيف، لذا من الضرورى تجنب المشروبات الباردة.

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