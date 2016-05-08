ضبط 1000 لتر سولار داخل محل بدون ترخيص بالعامرية

شنت إدارة تموين العامرية حملة تفتيشية تنفيذًا لتعليمات الوزارة، حيث قامت إدارة تموين العامرية بتحرير محضر تجميع 1000 لتر سولار داخل محل بدون ترخيص، ومحضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود إعلان لمخبز بلدى، و3 محاضر بيع بوتاجاز بأزيد عن السعر الرسمى.

وتم تحرير 2 محضر إدارة مطحن بدون ترخيص، و4 محاضر مخابز حرة بدون ترخيص، و9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 22 محضرًا عدم حمل شهادات صحية، محضر إثبات حالة تصرف 16 جوالا وزن 50 كيلو لكل جوال.

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