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نيابة الوادى الجديد تحبس عامل 4 أيام لسرقته سيارة من موظف تحت تهديد السلاح

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نيابة الوادى الجديد تحبس عامل 4 أيام لسرقته سيارة من موظف تحت تهديد السلاح نيابة الوادى الجديد تحبس عامل 4 أيام لسرقته سيارة من موظف تحت تهديد السلاح
قررت النيابة العامة بالوادى الجديد، حبس عامل زراعى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 116 جنايات مركز شرطة باريس لسنة 2016، لقيامه بسرقة سيارة وأموالا من موظف بمركز باريس تحت تهديد السلاح، وذلك بعد أن ورد بلاغا لمباحث قسم شرطة باريس من " محمد . ع . أ . م " 31 سنة موظف بقرية حسن فتحى التابعة لمديرية الثقافة الجماهيرية، يفيد تلعرضه للاختطاف ،وسرقة سيارته وهاتفه المحمول من شخص وفتاة أثناء استقلالهما سيارته الملاكى، لتوصيلهما إلى منطقة درب الأربعين .

وكان أخطار أمنى قد ورد إلى اللواء محمد قاسم مدير، أمن الوادى الجديد يفيد بضبط عامل زراعى بحوزته سلاح نارى عيار 8 مم وكاتم صوت ،و8 طلقات نارية من ذاعت العيار ومبلغ مالى والسيارة رقم ( 358 ط . س . و ) تم الإبلاغ بسرقتها، وهاتف محمول خاص بموظف قطاع الثقافة، حيث أعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير محضر بها وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق .
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