لجنة الإعلام بالبرلمان تطالب بسرعة عرض القوانين المتعلقة بتنظيم العمل الإعلامي

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، في اجتماعها اليوم “الأحد”، بالإسراع في عرض ومناقشة وإصدار القوانين المتعلقة بتشكيل الهيئات المسئولة عن تنظيم العمل الإعلامي وهي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، معلنة تبنيها إنشاء نقابة للإعلاميين ووضع ضوابط تشريعية وقانونية لتنظيم الإعلام الإلكتروني.

وأكد اجتماع اللجنة على دورها في متابعة وتقييم أداء وزارة الثقافة وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة، والعمل على تكثيف الندوات الثقافية والإعلامية بصفة دورية للمثقفين بمشاركة مندوبين عن الأزهر والأوقاف والقوات المسلحة والشرطة لأهالي المناطق الحدودية لتوعيتهم بخطورة الإرهاب وتقديم الدعم الكامل لهم ليكونوا في الصفوف الأولى في مواجهة الإرهاب.

وشددت اللجنة على أهمية متابعة إجراءات تأمين الآثار المصرية لحمايتها من السرقة والتصدي لتهريبها خارج البلاد واسترداد الآثار المسروقة ومتابعة المشروع القومي لتسجيل وحصر الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، فضلا عن متابعة الانتهاء من إقامة وافتتاح المتحف المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية وتطوير المتحف الإسلامي وإنشاء المتاحف المصرية بالمناطق السياحية.

أ ش أ