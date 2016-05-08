اختراع عدسة لاصقة مزودة بكاميرا فيديو

تمكنت شركة “سوني” اليابانية، من الحصول على شهادة براءة اختراع لعدسة عين لاصقة تغرس فيها كاميرا فيديو تسجل كل ما ترى العين.

وجاء في شهادة براءة الاختراع أن مستخدم العدسة اللاصقة يكفيه أن يرمش كي تبدأ العدسة بتسجيل الفيديو وإلتقاط صور فوتوغرافية لكل ما تراه عينه، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وستحفظ كل المعلومات المسجلة عن طريق العدسة اللاصقة في مقلة العين، وضمن مكونات العدسة جهاز لإلتقاط الصورة، ووحدة تحكم، وذاكرة، و هوائي مرسل، ومستشعر كهربائي.

وفيما يتعلق بالمستشعر فمن مهامه متابعة وقت فتح العين وإصدار أمر بالتسجيل، علما بأن الرمش الطبيعي لدى الإنسان الذي يرمي إلى تبليل سطح العين يستغرق عادة فترة تتراوح بين 0.2 ثانية و0.4 ثانية، فيما يستغرق الرمش لجعل العدسة اللاصقة تبدأ بالتسجيل ما يزيد عن نصف الثانية.

وجاء في شهادة براءة الاختراع أيضًا أن الطاقة ترسل إلى العدسة اللاصقة المسجلة عبر الهواء من هاتف ذكي أو حاسوب لوحي أو جهاز كمبيوتر شخصي قريب.

وبالإضافة إلى ذلك فلدى العدسة اللاصقة الذكية القدرة على التركيز الأوتوماتيكي وتغيير مقياس الصورة.