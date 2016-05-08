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“السيتي” يتعادل مع أرسنال في صراع المركز الثالث بالـ”بريمرليغ”

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“السيتي” يتعادل مع أرسنال في صراع المركز الثالث بالـ”بريمرليغ” “السيتي” يتعادل مع أرسنال في صراع المركز الثالث بالـ”بريمرليغ”

لحظة إحراز “جيرو” هدف التعادل لـ أرسنال

تعادل مانشيستر سيتي الإنجليزي، مع ضيفه أرسنال، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب الإتحاد، ضمن مباريات الأسبوع 37، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، لـ مانشيستر سيتي فى الدقيقة 8، لكن سرعان ما عادل الفرنسي اوليفييه جيرو، النتيجة لصالح أرسنال فى الدقيقة العاشرة، ثم تقدم “السيتيزينز” مجددًا عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين، في الدقيقة 51، قبل أن يختتم التشيلي اليكسيس سانشيز، أهداف المباراة بتسجيله هدف التعادل للـ”جانرز”، في الدقيقة 68 من أحداث المباراة.

وارتفع رصيد أرسنال بعد المباراة، إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن مانشيستر سيتي، الذي ارتفع رصيده إلى النقطة 65 في المركز الرابع.

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