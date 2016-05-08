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“إبراهيموفيتش” يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي محققًا رقم قياسي جديد

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“إبراهيموفيتش” يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي محققًا رقم قياسي جديد “إبراهيموفيتش” يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي محققًا رقم قياسي جديد

زلاتان إبراهيموفيتش

فاز اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب باريس سان جيرمان ، بلقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2015-2016.

وبذلك حقق “إبراهيموفيتش” اللقب للمرة الثالثة، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث أصبح أكثر من حصل على لقب أفضل لاعب بالدوري الفرنسي في التاريخ.

ويذكر أن الشاب عثمان ديمبيلى، جناح نادي رين، قد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب فى الدوري، فيما فاز ستيف مانداندا، حارس مرمى نادى مارسيليا، بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصل لوران بلان، المدير الفني للنادي الباريسي، على لقب أفضل مدير فني، وظفر أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الأسباني، بجائزة أفضل لاعب فرنسى هذا الموسم.

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