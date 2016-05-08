المغرب تعجز أمام التدويل الإعلامى و السياسى لنزاع الصحراء

أخذ ملف الصحراء المغربية بعدًا إعلاميًا دوليًا خلال المدة الأخيرة، وهو ما يجعل العديد من نواب البرلمانات الأوروبية وأمريكا اللاتينية يتقدمون بمقترحات تصب في صالح البوليساريو وضد مصالح المغرب خاصة في ظل ضعف تحرك الدولة المغربية.

وبالموازاة مع التوتر القائم بين المغرب والأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، شهدت برلمانات دول مثل السويد وهولندا مقترحات من نواب متعاطفين مع أطروحة جبهة البوليساريو، ومنها تلك المتعلقة بمواضيع مثل التضييق على المنتجات الزراعية والبحرية القادمة من الصحراء المغربية حتى لا تباع في الأسواق الأوروبية. وفي مقترح أخر يرمي الى الرفع من مستوى التمثيلية الدبلوماسية لجبهة البوليساريو علاوة على السعي للاعتراف بالدولة التي أعلنتها هذه الحركة أو الدفاع عن عودة قوات المينورسو إلى الصحراء، وهي القوات التي طردها المغرب. وستشهد برلمانات أخرى مثل ألمانيا نقاشات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة.

ومع كل ضجة ترافق ملف الصحراء، يتم تركيز الأضواء إعلاميًا على المستوى الدولي على هذا الملف. ويحضر من خلال المتعاطفين مع حركة البوليساريو وتقرير المصير والحقوقيين، حيث لم يعد الأمر يقتصر فقط على يساريين بل حتى ليبراليين ويمينيين مثلما يحدث في برلمانات شمال أوروبا.

وهذا الاهتمام الإعلامي، يجعل الملف يتم تداوله أكثر سياسيًا، حيث تحول من ملف هامشي وثانوي بل وغير معروف في الكثير من مناطق العالم الى ملف يحظى باهتمام متزايد، وينتج عن هذا الاهتمام التخندق لصالح هذا الطرف أو ذلك.

ومن خلال قراءة معظم التطورات الأخيرة، تتعرض مصالح المغرب للكثير من التضييق والتساؤل والانتقادات. ويتعاظم هذا الوضع في ظل غياب دبلوماسية مغربية نشيطة سواء الرسمية أو الموازية ، فقد برهنت الرسمية عن صعوبة مواكبتها للملف دوليًا بعد الأزمات الأخيرة ومنها خيبة الأمل في دول كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة ، وبدورها لم تحقق الدبلوماسية الموازية القائمة على المجتمع المدني والبرلمان والأحزاب تقدما ملحوظًا، بل وتشتكي من غياب الدعم لتحركاتها.

وكانت دبلوماسية الأحزاب والمجتمع المدني قد أبانت عن دور فعال إبان الأزمة التي اندلعت مع السويد خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وساد الاعتقاد في انطلاقتها، ولكن هذا لم يحدث، حيث يستمر المغاربة في توجيه انتقادات بين اللينة والعتاب والقاسية لإنفراد الدولة العميقة بملف الصحراء.

ومن ضمن الانتقادات المطروحة في الساحة السياسية المغربية داخليًا وخارجيًا هو الفشل في الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي أمام الرأي العام خاصة الدول التي تدخل في خانة أصدقاء المغرب وأساسا في الاتحاد الأوروبي. كما يتم تدول الفشل في صنع لوبيات في عواصم مؤثرة مثل لندن وواشنطن.