مطار شرم الشيخ يستقبل وفود المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات

يستقبل مطاري شرم الشيخ والقاهرة الدولي الوفود المشاركة في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات، المقرر إنعقاده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، بحضور 800 مشارك من 90 دولة، وكذلك 30 شركة عالمية في قطاع الاتصالات، فضلاً عن مشاركة أكثر من 20 منظمة إقليمية ودولية .

وجه شريف فتحي، وزير الطيران، مجموعات العمل بالوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة، بتقديم كافة التسهيلات لإستقبال الوفود المشاركة في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات، من توفير كاونترات السفر والوصول لضيوف المنتدى في مطاري القاهرة وشرم الشيخ، وتجهيز الإستراحات، وفرق العلاقات العامة والمحطة لإستقبال الضيوف، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الخارجية.

ويعد إختيار مصر لاستضافة الحدث لهذا العام تأكيدًا وترسيخًا لمكانة ودور مصر المحوري على المستوى الإقليمي والعالمي في هذا القطاع الحيوي.

وأعلن وزير الطيران أن مصر للطيران تشارك بدور الناقل الرسمي للمنتدى؛ حيث تقدم أسعارًا مخفضة على تذاكر السفر على جميع الرحلات الدولية والداخلية للمشاركين في هذا الحدث، كما أطلقت حملة دعائية على طائراتها تشمل وضع شعار المنتدى على غطاء المقعد Head reast على جميع رحلاتها الدولية والداخلية.