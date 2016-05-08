جثة طالب سوهاج المختفي تظهر بعد تغيب 5 أيام

ظهرت، اليوم الأحد، جثة طالب كان مختفيًا منذ خمسة أيام في سوهاج، وتبين أنه مات غرقًا في نهر النيل

كان اللواء احمد الفتوح، مدير امن سوهاج، تلقى بلاغ من مدير إدارة الحماية المدنية يفيد وصول بلاغ بغرق طالب أثناء قيامة بالسباحة في مياة النيل، وبعد عدة محاوﻻت لفريق الغواصة بالحماية المدنية لم يتم العثور على الجثة إﻻ أنه وعقب مرور أكثر من 5 أيام على غرقه ظهرت جثه الطالب.

وقامت إدارة الحماية المدنية بإنتشال الجثمان؛ حيث تبين أن الطالب يدعى يوسف دهشور عبدالحميد، 17 عاما، من قرية الغنمية التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تم انتشال الجثة، وأخطرت النيابة ﻻتخاذ قرار بالدفن.