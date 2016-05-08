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نيابة بني سويف تصرح بدفن «طفل» لقي مصرعه داخل ورشة كاوتش ‎

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نيابة بني سويف تصرح بدفن «طفل» لقي مصرعه داخل ورشة كاوتش ‎ نيابة بني سويف تصرح بدفن «طفل» لقي مصرعه داخل ورشة كاوتش ‎

أرشيفية

صرح اليوم المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، بدفن جثمان طفل لقي مصرعه أثناء عمله بورشة كاوتش أثر إنفجار إطار لودر فى وجهه حال محاولته تزويده بالهواء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغاً بوفاة “علي سلمان أحمد”  12 سنة يعمل بورشة إصلاح كاوتش سيارات ومعدات، بقرية شريف باشا، التابعة لمركز بني سويف وإصابة “فتحي إبراهيم عبدالرازق ـ 32سنة ـ سائق”.

وتبين من التحريات الأولية أن «الطفل» لقي مصرعه أثر إنفجار إطار لودر فى وجهه، أثناء محاولته تزويده بالهواء، حيث تسبب إنفجار الإطار فى فصل رقبة الطفل عن جسده، كما أًصيب سائق اللودر، بإصابات بكسور وجروح وإرتجاج بالمخ .

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طسالم محمود محمد ـ 33 سنة” صاحب الورشة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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