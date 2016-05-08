برشلونة يكتسح ضيفه إسبانيول بخماسية في «ديربي كتالونيا»

فاز نادي برشلونة ، على نظيره إسبانيول في ديربي كاتالونيا، اليوم الأحد، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الأسبوع 37 من الليجا الأسبانية.

وافتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف المبارة، بتسجيله هدف مبكر في الدقيقة 8، ثم أحرز لويس سواريز ثنائية في الدقيقتين 52 و61 على التوالي، وأضاف رافينيا الكانتارا الهدف الرابع في الدقيقة 74، قبل أن يختتم نيمار النتيجة العريضة بهدف خامس في الدقيقة 85 من أحداث المباراة.

ويذكر أن الحكم، قد لغى هدف سجله إيفان راكيتيتش لاعب البرسا، فى الدقيقة 10 بداعي التسلل.

وبذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 88 نقطة، فى صدارة الدوري، بفارق نقطة وحيدة عن مُطارده ريال مدريد، الذي فاز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما غادر اتليتكو مدريد، المنافسة على اللقب بعد سقوطه المفاجئ أمام ليفانتي، بهدفين لهدف وحيد.