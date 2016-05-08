ضبط أجهزة تجسس محظورة داخل طرد قادم من أمريكا بمطار القاهرة

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 أجهزة تجسس مزودة بشريحة هاتف، محظور حيازتها داخل طرد بريدي قادم من الولايات المتحدة، وتم مصادرتها وتحرير محضر لصاحب الطرد.

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طرد شخصي يزن 1 لبرة، قادم بالبريد السريع من الولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي على 3 أجهزة مستلزمات اتصالات، اشتبه رجال الجمارك في الطرد، تم فحصه وتبين أن الأجهزة عبارة عن أجهزة تصنت تعمل بشريحة موبايل للتجسس.

تم إبلاغ محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، وأمر بحجز الطرد وإتخاذ الإجراءات القانونية كونها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقًا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.