أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط أجهزة تجسس محظورة داخل طرد قادم من أمريكا بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط أجهزة تجسس محظورة داخل طرد قادم من أمريكا بمطار القاهرة ضبط أجهزة تجسس محظورة داخل طرد قادم من أمريكا بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 أجهزة تجسس مزودة بشريحة هاتف، محظور حيازتها داخل طرد بريدي قادم من الولايات المتحدة، وتم مصادرتها وتحرير محضر لصاحب الطرد.

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طرد شخصي يزن 1 لبرة، قادم بالبريد السريع من الولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي على 3 أجهزة مستلزمات اتصالات، اشتبه رجال الجمارك في الطرد، تم فحصه وتبين أن الأجهزة عبارة عن أجهزة تصنت تعمل بشريحة موبايل للتجسس.

تم إبلاغ محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، وأمر بحجز الطرد وإتخاذ الإجراءات القانونية كونها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقًا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا