محافظ مطروح يكرم أول الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية

قام اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح بتكريم الطالب محمد صلاح عبد الله لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شهادة الدبلومات الفنية الصناعية قسم البترول بمجموع بنسبة 91.6 % ومنحه شهادة تقدير ومبلغ مالي بحضور أسرة الطالب،وطالب المحافظ ببذل المزيد من الجهد لكي تصبح المدرسة مثالا تحتذي بها جميع مدارس المحافظة .

كما وجه محافظ مطروح الشكر لأسرة الطالب على رعايتهم له ووصوله إلى هذا المستوى من العلم وحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية ومتمنيا له التوفيق فى حياته العملية والعلمية

من جانبها وجهت أسرة الطالب الشكر لمحافظ مطروح على الاهتمام برعاية المتفوقين على مستوى المحافظة وتكريمه الطالب بعد صدور النتيجة بساعات من اعتمادها من وزير التربية والتعليم .