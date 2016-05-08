بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ الأقصر لمتابعة تطوير مستشفى إسنا

قاد محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، جولة مفاجئة بمركز ومدينة إسنا، رافقه خلالها محمد سيد سليمان رئيس المدينة، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى إسنا، كما تفقد سير العمل بمحطتى 4 و6 للصرف الصحى.

وتفقد المحافظ منطقة خور إسنا، واستمع لمطالب وشكاوى أهالى المنطقة بشأن حرمانهم من الصرف الصحى وتراكم القمامة، واستمع المحافظ لشرح من رئيس المدينة بشأن خطته لتطوير منطقة الخور، ورفع مستوى الخدمات والمرافق بها، وتابع الخطوات الجارية بمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إسنا الأثرى، وخطة تحويلها لمزار سياحى.

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