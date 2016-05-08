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هبوط أرضى بمنطقة المشاية السفلية فى المنصورة أمام نادى جزيرة الورد

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هبوط أرضى بمنطقة المشاية السفلية فى المنصورة أمام نادى جزيرة الورد هبوط أرضى بمنطقة المشاية السفلية فى المنصورة أمام نادى جزيرة الورد
شهدت منطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة، حدوث هبوط أرضى أمام بوابة نادى جزيرة الورد، وعلى الفور انتقل رجال مرور الدقهلية، وتم عمل كردون حول الجزء الهابط، وتم تحويل مسار السيارات من حوله، وقدر الهبوط بحوالى متر.

وأشار مسئولو حي شرق المنصورة إلى أن سبب الهبوط غير معروف حتى الآن، إذ كان ناتجا عن تسرب فى مياه الشرب أو صرف صحي بالمنطقة، وجاري العمل على معرفة أسباب الهبوط، خاصة بعد زيادة العمق كل فترة، وانتقل مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى مكان الهبوط.


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