نجم أتليتكو بعد الخروج من سباق الدوري: سنقاتل من أجل دوري الأبطال

(إفي): أعرب لاعب وسط أتليتكو مدريد، كوكي ريسوركسيون، عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام ليفانتي يوم الأحد بهدفين لواحد في الجولة قبل الأخيرة من الليجا وخروجهم من سباق المنافسة على اللقب، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم سيركزون الآن على الفوز بدوري الأبطال.

وقال كوكي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "الخسارة محزنة للغاية. لقد بدأنا الخمس دقائق الأولى بقوة كبيرة، ولكن انخفض نسق الفريق بعد ذلك. وعندما يحدث هذا الأمر فإنك تخسر".

وسقط الأتلتي أمام مضيفه ليفانتي بهدفين لواحد ليتوقف رصيده عند 85 نقطة ويهبط للمركز الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة الذي أمطر شباك إسبانيول بخماسية نظيفة، ونقطتين خلف الريال الذي فاز على فالنسيا بنتيجة 3-2.

وأضاف "انخفض أداء الفريق بعد الهدف الذي سجلناه والأمور لا يجب أن تسير على هذا النحو"، مضيفا "الأمر محزن للغاية بعد العمل الذي قدمناه طوال العام".

وبعث كوكي برسالة للجماهير قائلا "يجب أن يؤمنوا بنا وسنقاتل من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال".

ويلتقي الروخيبلانكوس مع جاره ريال مدريد في نهائي التشامبيونز يوم 28 مايو الجاري على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.