زيدان: لم أعش في مسيرتي كلاعب موقفا بهذا الصعوبة

(إفي): قال مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان يوم الأحد عقب الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة قبل الأخيرة من الليجا واحتلال وصافة المسابقة عقب تعثر أتليتكو مدريد أمام ليفانتي بخصوص فرص فريقه في التتويج باللقب إن "كل الأمور واردة".

ويحتل برشلونة، الذي فاز على إسبانيول بخماسية نظيفة، صدارة الليجا حاليا بـ88 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الثاني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب مواجهة فالنسيا "أتحلى بالايجابية. نحن في المركز الثاني. تتبقى لنا مباراة واحدة وفي كرة القدم لا يمكنك معرفة ما الذي سيحدث. علينا الفوز بمباراتنا. هذا هو أول شيء".

وأضاف "لم أعش في مسيرتي كلاعب موقفا بهذه الصعوبة".

وتابع "علينا مواصلة الفوز وأعتقد أن غرناطة (خصم برشلونة في الجولة الأخيرة) عليه لعب مباراته كما يجب. نحن يجب علينا تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز بمبارتنا"، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وأشار زيدان إلى انه سيجري تغييرات في التشكيل بمباراة ديبورتيفو على ملعب ريازور، لكن دون التفكير في نهائي دوري الأبطال أمام أتليتكو مدريد بمدينة ميلانو.

وصرح المدير الفني "ستوجد تغييرات ولكن نحن سنفكر فقط في مباراة ديبورتيفو لأنه سيفصلها 15 يوما عن نهائي دوري الأبطال".

ورفض المدرب الحديث عن الأداء التحكيمي في مباراة الأحد، فيما أشاد بحارسه كيكو كاسيا الذي لعب لتعويض غياب كيلور نافاس المصاب.

وبخصوص الهدف الثاني الذي سجله كريم بنزيمة قال زيدان "كان صحيحا. المدافع هو من وضع الكرة أمام بنزيمة. على أي حال لن أتحدث عن الحكام ولن أفعل هذا أبدا. واجهنا صعوبات في الشوط الثاني. الحكم يريد مصلحة الجميع".

وعن كاسيا قال "إنه جيد. كان حاسما. أثبت أنه قادر على تعويض نافاس بكل هدوء وهذا أمر طيب.. أنا سعيد بالفريق والنتيجة"، مشيرا إلى أن لوكاس فاسكيز يعاني من إصابة في الركبة سيتم تحديد مداها بعد الخضوع للفحوصات الطبية".