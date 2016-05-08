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بالفيديو - لاعب إيفواري يفقد اتزانه في الملعب بعد سقوط مروع

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بالفيديو - لاعب إيفواري يفقد اتزانه في الملعب بعد سقوط مروع بالفيديو - لاعب إيفواري يفقد اتزانه في الملعب بعد سقوط مروع

تعرض اللاعب الإيفواري جون لوك جبايارا لاعب نادي خيمناستيك الإسباني والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لإصابة مخيفة في مباراة فريقه أمام ألميريا يوم السبت.

ساعة اللقاء كانت تشير للدقيقة 80 عندما دخل لوك -الذي اشترك بديلا في الدقيقة 55- في التحام هوائي على كرة عالية سقط بعدها على رأسه ليفقد قدرته على التحكم في جسده ويقوم بإصدار حركات غريبة بذراعيه وقدمه تشبه التي يقوم بها مرضى الصرع وهو يحاول النهوض مجددا.

ثم أسرع زميله الكاميروني أشيل إيمانا للإمساك به قبل أن يتوقف اللعب وتأتي سيارة الإسعاف لحمله خارج ليغادر اللقاء.

وأعلن نادي خيمناستيك أن لاعبه الإيفواري صاحب الـ22 عاما بصحة جيدة واستعاد وعيه لكنه ما زال في المستشفى تحت إشراف الأطباء لتحديد الإصابة.

وكان اللاعب الكاميروني باتريك إيكينج لاعب دينامو بوخارست الروماني قد توفى بعد سقوطه على أرض الملعب في لقاء لفريقه قبل ثلاثة أيام مما أوقع قلوب مشجعي جيمناستيك وقت إصابة جون لوك.

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