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نائب وزير خارجية أمريكا: حريصون على استمرار دعم العراق بالحرب ضد داعش

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نائب وزير خارجية أمريكا: حريصون على استمرار دعم العراق بالحرب ضد داعش نائب وزير خارجية أمريكا: حريصون على استمرار دعم العراق بالحرب ضد داعش

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكى توماس شينون حرص بلاده على استمرار دعم العراق فى الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابى، وقال:" أن الشعب والحكومة العراقية حققوا إنجازات مهمة فى الحرب ضد داعش وعودة النازحين إلى مناطقهم المحررة".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى مع نائب وزير الخارجية الأمريكى، والوفد المرافق له بحضور السفير الأمريكى ستيوارت جونز.. وتم خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تطرق الطرفان إلى تطورات العملية السياسية فى العراق، والجهود المبذولة فى الحرب ضد داعش.

وأكد الجعفرى أن العراق لا يزال يواجه تحديات كثيرة، ومنها: التحدى الأمنى المتمثل بالحرب ضد إرهابيى داعش، والتحدى الاقتصادى وانخفاض النفط مع ارتفاع تكلفة الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أهمية أن تقف دول العالم كافة إلى جانب العراق خوصا أن العراق يدافع عن نفسه بالإنابة عن العالم أجمع فى مواجهة إرهابيين جاؤوا من أكثر من 100 دولة.

ودعا وزير الخارجية العراقى إلى ضرورة توفير المزيد من الدعم والمساعدات للعراق، وتفعيل اتفاقة الإطار الاستراتيجى بين البلدين.
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