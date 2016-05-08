طائرة إماراتية تنقل مساعدات انسانية إلى المكلا فى جنوب اليمن

حطت طائرة تقل مساعدات طبية قادمة من دولة الإمارات، اليوم الأحد، فى مطار مدينة المكلا جنوب شرق اليمن التى تمت استعادتها من مقاتلى القاعدة فى 24 ابريل.

وصرح مدير المطار أنيس عبد القادر لوكالة فرانس برس "ان الطائرة التى استأجرها الهلال الأحمر الإماراتى هى أول طائرة تحط فى مطار المكلا منذ إغلاقه قبل أكثر من عام بعد دخول مقاتلى القاعدة إلى المدينة".

وأضاف أن الأعمال جارية لإعادة تأهيل المطار بمساعدة دولة الإمارات ليتسنى استخدامه فى أسرع وقت للرحلات التجارية.

وكان مقاتلو القاعدة احتلوا لعام مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

واضطلعت القوات الخاصة من دولة الإمارات العضو فى التحالف العربى المناهض للحوثيين بقيادة سعودية، بدور ساسى فى استعادة المدينة.

وكشفت واشنطن أن عددا محدودا من الجنود الأمريكيين ساهموا فى هذه العملية.