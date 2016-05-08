أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرة إماراتية تنقل مساعدات انسانية إلى المكلا فى جنوب اليمن

Google+ Print
طائرة إماراتية تنقل مساعدات انسانية إلى المكلا فى جنوب اليمن طائرة إماراتية تنقل مساعدات انسانية إلى المكلا فى جنوب اليمن

حطت طائرة تقل مساعدات طبية قادمة من دولة الإمارات، اليوم الأحد، فى مطار مدينة المكلا جنوب شرق اليمن التى تمت استعادتها من مقاتلى القاعدة فى 24 ابريل.

وصرح مدير المطار أنيس عبد القادر لوكالة فرانس برس "ان الطائرة التى استأجرها الهلال الأحمر الإماراتى هى أول طائرة تحط فى مطار المكلا منذ إغلاقه قبل أكثر من عام بعد دخول مقاتلى القاعدة إلى المدينة".

وأضاف أن الأعمال جارية لإعادة تأهيل المطار بمساعدة دولة الإمارات ليتسنى استخدامه فى أسرع وقت للرحلات التجارية.

وكان مقاتلو القاعدة احتلوا لعام مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

واضطلعت القوات الخاصة من دولة الإمارات العضو فى التحالف العربى المناهض للحوثيين بقيادة سعودية، بدور ساسى فى استعادة المدينة.

وكشفت واشنطن أن عددا محدودا من الجنود الأمريكيين ساهموا فى هذه العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365