أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية البلجيكى يلتقى نظيره الفلسطينى فى الضفة الغربية

Google+ Print
وزير الخارجية البلجيكى يلتقى نظيره الفلسطينى فى الضفة الغربية وزير الخارجية البلجيكى يلتقى نظيره الفلسطينى فى الضفة الغربية

بدأ وزير الخارجية البلجيكى ديديه ريندرز زيارة لمدة ثلاثة أيام لإسرائيل والأراضى الفلسطينية بلقاء فى رام الله مع نظيره الفلسطينى رياض المالكى اليوم الأحد 8 مايو.

ورحب الوزيران بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى فى باريس يوم 30 مايو من أجل إعادة إطلاق المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول نهاية العام الحالى، ويرى الفلسطينيون أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هى أحد العراقيل الرئيسية التى تواجه عملية السلام.

وقال المالكى "ناقشنا كيف تقوض المستوطنات إمكانية تحقيق حل الدولتين. تحدثنا عن المبادرة الفرنسية والحاجة لبذل أقصى الجهود لدعم هذه المبادرة."

ومع تحول الجهود الأمريكية للوساطة من أجل تحقيق حل الدولتين للتركيز على الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر تشرين الثانى القادم بدأت باريس فى حشد دول العالم لعقد المؤتمر قبل هذا الموعد بهدف وضع إطار عمل لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المفاوضات.

وستشارك المجموعة الرباعية للشرق الأوسط التى تشمل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة فى مؤتمر مايو أيار بالاضافة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونحو 20 دولة.

وقال ريندرز "ندعم المبادرة الفرنسية لأننا بحاجة لفعل شيء ما. نحتاج لمؤتمر على الأقل" مضيفا أن بلجيكا مستعدة للمشاركة.

ولم ترفض إسرائيل المؤتمر من حيث المبدأ لكنها لم تبد حماسا للفكرة حيث كررت موقفها بأنها مستعدة للدخول فى أى مفاوضات مباشرة دون أى شروط مسبقة أو إملاءات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365