وزير الخارجية البلجيكى يلتقى نظيره الفلسطينى فى الضفة الغربية

بدأ وزير الخارجية البلجيكى ديديه ريندرز زيارة لمدة ثلاثة أيام لإسرائيل والأراضى الفلسطينية بلقاء فى رام الله مع نظيره الفلسطينى رياض المالكى اليوم الأحد 8 مايو.

ورحب الوزيران بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى فى باريس يوم 30 مايو من أجل إعادة إطلاق المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول نهاية العام الحالى، ويرى الفلسطينيون أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هى أحد العراقيل الرئيسية التى تواجه عملية السلام.

وقال المالكى "ناقشنا كيف تقوض المستوطنات إمكانية تحقيق حل الدولتين. تحدثنا عن المبادرة الفرنسية والحاجة لبذل أقصى الجهود لدعم هذه المبادرة."

ومع تحول الجهود الأمريكية للوساطة من أجل تحقيق حل الدولتين للتركيز على الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر تشرين الثانى القادم بدأت باريس فى حشد دول العالم لعقد المؤتمر قبل هذا الموعد بهدف وضع إطار عمل لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المفاوضات.

وستشارك المجموعة الرباعية للشرق الأوسط التى تشمل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة فى مؤتمر مايو أيار بالاضافة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونحو 20 دولة.

وقال ريندرز "ندعم المبادرة الفرنسية لأننا بحاجة لفعل شيء ما. نحتاج لمؤتمر على الأقل" مضيفا أن بلجيكا مستعدة للمشاركة.

ولم ترفض إسرائيل المؤتمر من حيث المبدأ لكنها لم تبد حماسا للفكرة حيث كررت موقفها بأنها مستعدة للدخول فى أى مفاوضات مباشرة دون أى شروط مسبقة أو إملاءات.