المهن الموسيقية: إيمان البحر درويش ليس له صفة في النقابة

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر التقدم بطعن لمحكمة القضاء الإداري ، ضد الحكم الصادر منها اليوم الأحد لصالح إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق.

وقال المستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم – لقد تقدمنا بطعن على قرار إلغاء الانتخابات الذي حصل عليه مؤخرا إيمان البحر دوريش، والطعن الذي قدمناه يوقف فورا الحكم الصادر من المحكمة فوران لحين البت فيه مرة أخرى.

وأضاف مرتضى أن المدة القانوينة لإيمان البحر درويش كنقيب انتهت منذ عام 2014 ، وبالتالي لا يحق له العودة مرة أخرى للنقابة ، لافتا إلى أن الدائرة التي أصدرت حكم اليوم لصالح إيمان البحر درويش هي نفس الدائرة التي وافقت من قبل على قرار سحب الثقة منه الذي صدر من أعضاء الجمعية العمومية .

على جانب أخر .. قال طارق مرتضى ، إن إيمان البحر درويش حاليا ليس له أي صفة في نقابة المهن الموسيقية بعد أن تم شطبه من جدولها لأنه يحمل عضويتين نقابيتين وهم عضوية المهن الموسيقية وعضوية نقابة المهندسين، لذلك قررت الجمعية العمومية تحولية لعضو منتسب وايقافه نهائيا.

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قبلت الدعوى المقدمة من إيمان البحر درويش، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية التى عقدت بتاريخ 14 يونيو 2015 الماضي، والتى نتج عنها انتخاب هاني شاكر نقيبا للموسيقيين.

أ ش أ