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القوى العاملة بالنواب توافق على جواز تعيين حامل الجنسية العربية في وظيفة حكومية

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القوى العاملة بالنواب توافق على جواز تعيين حامل الجنسية العربية في وظيفة حكومية القوى العاملة بالنواب توافق على جواز تعيين حامل الجنسية العربية في وظيفة حكومية

مجلس النواب – أرشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة، جبالي المراغي، على 14 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، منها 4 مواد في الاجتماع الصباحي و 10 مواد في الاجتماع المسائي.

وشهدت المادة 14 من مواد مشروع القانون الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف نقاشا حول جواز توظيف من يحمل جنسية العربية، حيث طالب بعض أعضاء اللجنة بإلغاء ذلك وسط اعتراضات من عدد آخر من الأعضاء.

وقال جبالي المراغي رئيس اللجنة إن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا الاستجابة لمقترح إلغاء جواز تعيين من يحمل الجنسية العربية، مراعاة لأن الكثير من المصريين يعملون في الخارج بدول عربية وعدم إقرارها يعرضهم للضرر.

وأضاف المراغي أنه تم الإبقاء على النص الذي ينص على أن يكون المعين بإحدى الوظائف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وشروط أخرى.

أ ش أ

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