تقرير في الجول – هل يعود جيرو وكوستا على طريقة توريس؟

غاب أوليفر جيرو مهاجم أرسنال هذا الموسم عن التهديف لفترة طويلة للغاية تقترب من الأربعة أشهر، وقبله غاب دييجو كوستا مهاجم تشيلسي عن التهديف كذلك.

كلاهما كان هدافا لفريقه في فترة من الفترات قبل أن يعاني من انخفاض المستوى، هو الأمر ذاته الذي حدث لفيرناندو توريس حينما انتقل إلى تشيلسي قادما من ليفربول.

ويستعرض معكم FilGoal.com ما حدث مع كوستا وجيرو وعلاقته بتوريس.

جيرو

جيرو انتظر حتى اليوم الأحد ليسجل هدفا في تعادل أرسنال مع مانشستر سيتي 2-2 وهو الهدف الأول منذ 13 يناير الماضي ضمن منافسات الجولة الـ21 في تعادل فريقه بنتيجة 3-3 مع ليفربول وسجل هدفين.

منذ ذلك الحين صنع 3 أهداف في 15 جولة من دون أن يسجل أي أهداف مع المدفعجية منذ ذلك الحين وغاب عن التهديف فيما يقرب من 838 دقيقة من مجموع 2245 دقيقة لعبهم بالدوري هذا الموسم.

حتى شهر يناير الماضي كان جيرو أحد أهم لاعبي أرسنال في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بعد صيامه عن التهديف انهار حلم أرسنال في الفوز باللقب إذ أن فريقه أثناء صيامه عن التهديف تعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات وفاز في 6 مباريات.

دييجو كوستا

خلال 17 جولة منذ بداية الدوري سجل كوستا 3 أهداف فقط لتشيلسي وصنع هدفين، وكان يسجل هدفا ويغيب عن التهديف لـ3 مباريات، وغاب عن فريقه بسبب الإيقاف والإصابة 7 مباريات، كوستا هذا الموسم هو النقيض لما كان عليه في الموسم الماضي خلال أول 17 جولة سجل 12 هدفا ولم يدم غيابه عن التهديف سوى مباراة واحدة وسجل هاتريك ضد سوانزي في الجولة الرابعة.

في أول 17 جولة لم يسجل كوستا خلال 923 دقيقة خاضهم وكانوا أحد الأسباب الرئيسية في رحيل مدرب الفريق جوزيه مورينيو على خلفية النتائج السيئة للفريق.

فيرناندو توريس

قبل انضمامه إلى تشيلسي في 2011 كان توريس يعاني من موسما سيئا مع ليفربول 2010-2011 وسجل 10 أهداف في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي وصنع 6 أهداف.

في موسم 2011-2012 غاب 18 جولة متتالية في الدوري عن التهديف إذ أنه سجل هدفا في الجولة السادسة وخرج من التشكيل في الجولات الثلاثة التالية ثم عاد في الجولة العاشرة ولم يسجل سوى في الجولة الـ31 ولم يشارك خلالهم في 3 جولات.

وفي موسم 2012-2013 غاب نفس عدد المباريات عن التهديف منذ الجولة الـ19 وحتى الجولة الـ38 وغاب عن المشاركة في مباراتين.

توريس استعاد توازنه شيئا فشيء في الموسم الماضي منذ انضمامه إلى أتليتكو مدريد استعاد جزء كبير من ثقته.

في أخر 9 مباريات لعبهم توريس بالدوري سجل 6 أهداف وصنع هدفين، وفي المجمل شارك هذا الموسم في 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 أهداف آخرين.

فهل يستعيد كلا من جيرو وكوستا الحاسة التهديفية ويعودان لما كانا عليه ويستعيدان الثقة واكتشاف ما كانوا عليه مثلما يفعل توريس أم يواصلان المستوى السيء؟