أربيلوا: لن أعتزل.. أرغب في مواصلة مسيرتي

(إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني، ألبارو أربيلوا يوم الأحد عقب الفوز على فالنسيا في الجولة قبل الأخيرة من الليجا بثلاثة أهداف لاثنين على ملعب سانتياجو برنابيو إنه لن يعتزل لأنه يرغب في "مواصلة" مسيرته.

وشارك أربيلوا كبديل في أخر مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو حيث سيرحل عن ريال مدريد بنهاية هذا الموسم.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عقب المباراة "لن اعتزل. أرغب في مواصلة مسيرتي ولكن لن ألعب في إسبانيا لأي فريق أخر سوى ريال مدريد. سنرى ما الذي سيحدث بعد نهائي دوري الأبطال".

وصرح أربيلوا في تصريحات تليفزيونية "مسيرتي هنا انتهت. كان أمرا رائعا. أشكر الجمهور. لا أجد كلمات حقا للإعراب عن امتناني. بداية من الآن سأكون واحدا منهم. أشكر الجميع. ارتداء هذا القميص كان بمثابة مصدر للفخر بالنسبة لي. هذا أفضل شيء من الممكن أن يحدث للاعب كرة قدم".

وعن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري في الجولة الأخيرة حينما يلتقي الريال مع ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة مع غرناطة صرح "إذا ما فاز برشلونة بالدوري علينا أن نقدم لهم التهنئة ولكن لن نتوقف عن الصراع حتى اللحظة الأخيرة".