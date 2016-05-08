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بالفيديو.. ديو بين لاجئ سوري ونجمة بريطانية يحصد آلاف المتابعين

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الأحد 08-05-2016 17:17

تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي ديو غنائي بين النجمة البريطانية جيسي جي Jessie J، ولاجئ سوري يدعى مازن أوطه باشي، مقيم في هولندا، وحصد الفيديو مئات الآلاف من المتابعين.

واستخدم اللاجئ السوري مازن أوطه باشي، تطبيق "Smule"، ليدمج صوته مع أغنية المطربة جيسي بشكل متناسق، بحيث يظهر كأنه ديو غنائي فعلاً بينهما.

واستحسن المستخدمون هذا الديو الذي أدت فيه جيسي جاي أغنيتها " flashlight" وهي أغنية رومانسية، بينما غنى اللاجئ بلهجته الشامية عن ما يعانيه اللاجئون السوريون في البلدان التي يفرون إليها.

وحصل الفيديو على مئات المشاركات والتعليقات، التي أثنت جميعها على الشاب الذي وظف "الكوميديا السوداء" للتعبير عن معاناة السوريين في الشتات.

 

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