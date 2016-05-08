هنا شيحة تواصل التحدي: سأعيش من دون قيود وتلوح بالاعتزال!!

واصلت النجمة هنا شيحة سياسة فرض "الأمر الواقع" علي جمهورها الرافض لمشاهدها الجريئة في أعمالها الأخيرة وبخاصة فيلمها الجديد "قبل زحمة الصيف"، واختارت هذه المرة نافذتها على موقع إنستقرام لتكتب ما وصفته "بالفضفضة"، أكدت فيها أنها ستعيش بدون قيود!!

هنا المشغولة طوال الأيام الماضية بالدفاع عن حقها في تقديم الأدوار التي تعجبها بغض النظر عن المعايير الأخلاقية السائدة، كتبت عبر حسابها الشخصي قائلة: أحب أعيش من غير قيود بره الصندوق من غير خوف، لا يهزني ريح ولا حتي موج، لا يبهرني جاه ولا ملكوت ، وسط البشر انا ولا حاجه ، واحده وسط الملايين.

أضافت: شغلتي في البطاقة ممثلة ، تحت الإضاءة انا موجودة بس ده مش اختياري ، بجسد شخصيات من وحي كاتب ، بلبس كلمات واحول حروف لبشر .. هي دي الشغلانه .. صعبة مفيش شك .. بنتوه احنا الممثلين جوه الحواديت وبتاخدنا جواها .. ما اخترتش الشهرة و اخترت الشغلانه .

ودافعت عن نفسها بقولها: شغلتي أجسد الملايين وأكون هما وساعتها انا مش بكون ، بيلوموا عليا شخصيه نوسه؟ سجاج؟ ام_ام ؟ هاله ؟ خضتهم .. فوقتهم .. عشان بشاور علي خوفهم وسرهم وشرهم ، هي دي الشغلانه .. بحبها ومفيش في الحب اختيار ،بصيت في المرايا لقيت وشوش كتير جوايا ، يمكن لما يخلصوا .. ابطل الشغلانه ، متستعجلوش ومتحكموش ، يمكن لما نبطل نحكي .. يخلص الكلام وتقعدوا ساكتين .. ساعة فضفضه .. من القلب للقلب .. كلنا بشر مفيش بينا ملاك .

أسلوب هنا شيحة الأقرب للخواطر الشعرية، أجبر متابعيها على الرد بنفس الطريقة، وأكد أغلبهم احترامهم لقرار نجمتهم وحقها في الاختيار، كما أثنوا على حضورها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، حيث أكدت نفس الموقف.

هل أحسنت هنا شيحة الدفاع عن نفسها؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي