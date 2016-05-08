ما الذي يجمع بين "كاي" إبنة مايا دياب ولين الحايك؟

نشرت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة تجمع بين إبنتها "كاي" والطفلة لين الحايك، التي فازت بلقب "أفضل صوت" في الموسم الاول من برنامج "ذا فويس كيدز".مايا علقت على الصور " مرة ثانية مع نجمتنا".

يشار إلى أن مايا دياب أحيت منذ يومين حفلاً جماهيرياً ناجحاً في جزيرة "ياس" في أبو ظبي ولفتت الانظار بملابسها وتسريحتها المبتكرة، أما لين سليمان فتواجدت في دبي حيث أحيت حفلاً هناك، من ضمن الجولة الفنية التي سيقوم بها النجوم الاطفال الـستة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من الموسم الأول من برنامج "ذا فويس كيدز" وهم إلى لين الحايك، أمير عموري، جويرية حمدي، غدي بشارة، امير عموري، وزين عبيد.

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