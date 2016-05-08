بالفيديو.. ابتسام تسكت تطرح كليب "مافي من حبيبي"

طرحت الفنانة المغربية إبتسام تسكت خريجة برنامج المواهب ستار أكاديمي، قبل ساعات أول فيديو كليب لها بعد البرنامج، لأغنيتها الجديدة : " ما في من حبيبي ".

الكليب تم تصويره في بيروت من إخراج إيهاب الراشد، .وعرف مشاهدات كثيرة بعد طرحه على اليوتيوب مباشرة.

يذكر أن ألحان الأغنية كانت لهمام حسن، كلمات محمد الواصف، توزيع كل من عمار عدنان و نور تيم، إنتاج HFM Productions.

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