أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. ابتسام تسكت تطرح كليب "مافي من حبيبي"

Google+ Print

الأحد 08-05-2016 18:04

طرحت الفنانة المغربية إبتسام تسكت خريجة برنامج المواهب ستار أكاديمي، قبل ساعات أول كليب لها بعد البرنامج، لأغنيتها الجديدة : " ما في من حبيبي ".

الكليب تم تصويره في بيروت من إخراج إيهاب الراشد، .وعرف مشاهدات كثيرة بعد طرحه على اليوتيوب مباشرة.

يذكر أن ألحان الأغنية كانت لهمام حسن، كلمات محمد الواصف، توزيع كل من عمار عدنان و نور تيم، إنتاج HFM Productions.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"