محمد عبده يطرح ألبومه الجديد في دار الأوبرا المصرية

يستعد "فنان العرب" محمد عبده لطرح ألبومه الجديد من خلال حفل كبير تنظمه له شركة "روتانا" في دار الأوبرا بالقاهرة، وذلك بمناسبة طرح الألبوم الذي يضم أربعة أغنيات جديدة، وهي: "عالي السكوت" كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، و"الله معك" كلمات فايق عبد الجليل، و"خريف" كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، و"روحي فداه" كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، والتي شارك في توزيعها كل من المايسترو أمير عبد المجيد والمايسترو وليد فايد وعبد الرحمن باحمدين، وبمتابعة فنية من زيد جيلاني، وإشراف عام خالد أبو منذر.

سيسبق الحفل مؤتمرا صحافياً في قاعة "عايدة" بفندق "ماريوت" الزمالك يوم 22 مايو الجاري، حيث سيعلن في المؤتمر عن طرح الأألبوم والأغاني التي سيشدوا بها في الحفل. وفي اليوم التالي سيكون جمهور الفنان محمد عبده في القاهرة على موعد مع جديده، حيث علمت "سيدتي نت" أنه سيشدوا في دار الأوبرا، بمصاحبة أكثر من 100 عازف، بعدد 16 أغنية يؤديها على فقرتين، وستكون الفقرة الأولى بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، ويغني فيها 8 أغنيات هي: "عالي السكوت، علمتها، مسيره يرد، بعلن عليها الحب، ليالي نجد، يا ما شاء الله، نجمي ونجمك"، والفقرة الثانية بقيادة المايسترو وليد فايد وسيغني فيها 8 أغنيات هي: "الله معاك، روحي فداك، ما أجملك، وحشني زمانك، خواف، أنا حبيبي، هلا بالطيب الغالي، شخبارك".

وبهذا الحفل يتجدّد اللقاء بين الفنان محمد عبده والملحن الموسيقار طلال، بعد أكثر من ثلاث سنوات حين طرح ألبوم "بعلن عليها الحب"، وهو من ألحان الموسيقار طلال أيضاً، والي سيكطون له نصيب الأسد من أغاني الحفلة، وكذلك هناك أربعة أغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، إثنتان جديدتان طرحتا في الألبوم الجديد، ومثلهما من قديم محمد عبده. أيضاً سيحظى الملحن الراحل محمد شفيق بالسبق حيث سيغني من ألحانه حوالي 7 أغنيات.

وقد حصلت "سيدتي نت" على كلمات أغاني الألبوم الجديد، وهي

أغنية "الله معاك" ويقول في مقطع منها:

أقولها بكل الألم

تكره تحب صدري رحب

الصبر بكّى عيون الوقت

والسنين الحلوة من عمري مشت

كل ما حاولت أقول

بين أقول وما أقول

وش بيدّي إلاّ أقول

مبروك لو غيري خذاك

الله معاك

****

أما أغنية "روحي فداه" فتقول كلماتها

قولوا له روحي فداه

هذا التجنّيَ ما مداه

أنا لم أقُم بصدوده

حتى يُحملني نواه

*****

تجري الأمورُ لغايةٍ

إلاّ عذابي في هواه

سَمَّيتُه بدَر الدُجى

ومن العجائب لا أراه

*****

ودعوتُه غصنَ الرّياضِ

فلم أَجِدْ رَوْضاً حواه

وأَقولُ عنه: أَخو الغزالِ،

ولا أَرى إلاَّ أَخاه

*****

قال العواذلُ: قد جفا

ما بالُ قلبك ما جفاه؟

أنا لو أطلعت القلبَ فيه

لم أزدْه على جواه

*****

والنُّصحُ مُتَّهَمٌ وإن

نثرتهُ كالدرّ الشفاه

أُذُنُ الفتى في قلبه

حيناً، وحيناً في نهاه

*****

أما أغنية "عالي السكوت"، والتي ستكون أول أغنية يغنيها في الحفل فتقول كلماته:

مين رجّعك كنت السفر مين رجعك

ضاع الطريق أو ضيّعك

لا تقول أحبك لا تقول

عالي السكوت ما أسمعك

كنت السفر من رجعك

ضاع الطريق أو ضيعك

لا تقول أحبك لا تقول

عالي السكوت ما أسمعك

من رجعك آه من رجعك

******

تذكّر في يوم الفراق

لمّا وقفت أودعك من رجعك

ناديت يا عمري أبيك

وبكيتها عيوني عليك

وتركتني الله معك

لا تقول أحبك لا تقول

عالي السكوت ما أسمعك

من رجعك آه من رجعك

****

يا صوتك الناحل .. في ضجة ظنوني

إنتي الزهر ذابل .. في قلبي وعيوني

صدقني ما يفيد العتاب

صدقني ما يكفي الندم

تبغاني أحبك للعذاب والّا أحبك للألم

أنا حتى مَدري وش تقول

عالي السكوت ما أسمعك

*********

أما أغنية "خريف" تقول كلماتها:

أوراقك الصفرا خريف

والضحكة الصفرا خريف

ملّت مواعيد الوله..

قلبك دَلَه .. وقّف النزيف

وش عاد لو تكذب عليّ

ما عاد فرّحني غزل

إكذب علي

ما عاد عذبتني أمل

إكذب علي

يا حبي ناداك الرحيل ردّ النِدا

إخترت عن عيني بديل وكان المدى

أعطيك وش عندي قليل صرخة وصدى

ولا تنساني

*****

اللي بيدّي إني أذوب

واشتاق لك طيف وصور

ولو هو بيدّي أمحي الظروف

وألغي المواني والسفر

وآه آه من السنين

مين اللي ما ينسى مين

ومرّ الزمن ليلة

ليلة بعد ليلة

ومر الزمن ليلة

أسهر وأناديله

وأحيا على باقي عطر

قطرة في منديله

ولا تنساني

****

ويلاه يا ويلاه قلبي أنا ويلاه

أسهر أناديله وأمرّ شِباكه

عسى تضوي قناديله

يا حبّي اللي ذاب

ما للزمن أصحاب

صدقني مدري لِيمتى

إنتَ وانا أصحاب

ولا تنساني

****