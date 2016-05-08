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بالفيديو: ظافر العابدين يطارد الكابوس في تريلر "الخروج"

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الأحد 08-05-2016 18:23

هل يمكنك الخروج من الماضي دون هزيمة كوابيسه؟ ظافر العابدين في مسلسل "الخروج" لا يطارد كوابيس الماضي فحسب، بل يصارع الشياطين التي تغلق الطريق أمام المستقبل، في إطار من الغموض والتشويق يغلف التريلر الأول لمسلسله الجديد المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2016 .

المسلسل يكشف قصة صداقة بين شابين ينتميان لجهة أمنية، وتتعقد العلاقة بينهما على هامش قضية كبري، ما بين الحنين للصداقة والود القديم، والصراع على النفوذ والمستقبل، في إطار من الغموض والإثارة، يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم شريف سلامة ، درة ، ظافر العابدين، إنجي أبو زيد ، الشحات مبروك ، كريم مأمون، أحمد راتب، وصلاح عبد الله، ومحمد أبو داود، وتامر ضيائي، ، ونورهان، ورانيا منصور.

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