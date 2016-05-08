أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصورة.. نجوى كرم تنتخب في زحلة وهذه رسالتها للبنانيين

Google+ Print

الأحد 08-05-2016 18:56

نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، صورة لها وهي تدلي بصوتها في الإنتخابات البلدية التي تقام اليوم في مسقط رأسها زحلة، داعية جميع اللبنانيين للمشاركة في الإنتخابات، من أجل إيصال أصواتهم ومتطلباتهم.

وعلقت كرم على الصورة قائلة: "صوتنا هو للنظام الذي نخضع له بالايام يلي جاية، نرسم خارطة مستقبلنا، رح اختار الصوت يلي ما بخليني اندم".

وأضافت: "بدنا البلد مزهر بالورد وريحة الزعتر والشربين.. هيدا لبنان بصوتنا منخلّي يكون أو ما يكون".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي