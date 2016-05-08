بالصورة.. نجوى كرم تنتخب في زحلة وهذه رسالتها للبنانيين

نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، صورة لها وهي تدلي بصوتها في الإنتخابات البلدية التي تقام اليوم في مسقط رأسها زحلة، داعية جميع اللبنانيين للمشاركة في الإنتخابات، من أجل إيصال أصواتهم ومتطلباتهم.

وعلقت كرم على الصورة قائلة: "صوتنا هو للنظام الذي نخضع له بالايام يلي جاية، نرسم خارطة مستقبلنا، رح اختار الصوت يلي ما بخليني اندم".

وأضافت: "بدنا البلد مزهر بالورد وريحة الزعتر والشربين.. هيدا لبنان بصوتنا منخلّي يكون أو ما يكون".

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