انجلينا جولي الشخصية الأكثر شعبية في العالم

تغلبت النجمة العالمية أنجيلينا جولي Angelina Jolie على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Vladimir Putin، بعد أن حصلت على المركز الأول في قائمة الشخصيات العالمية المحبوبة والأكثر شعبية بين الناس، حسب تقرير "YouGov".

أما بوتين فتقدم من المركز الحادي عشر إلى المركز السادس، في حين تربع عراب مايكروسوفت بيل غيتس Bill Gates على عرش الشخصيات المثيرة للإعجاب، يليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama.

وجاء الرئيس الصيني تشي جين بينج Xi Jinping بالمركز الثالث، والممثل جاكي شان Jackie Chan رابعاً، في حين جاء عالم الفيزياء ستيفن هوكينج Stephen Hawking في المركز الخامس.

أما جولي، فتليها الملكة إليزابيث Elizabeth وهيلاري كلينتون Hillary Clinton، ثم أوبرا وينفري Oprah Winfrey.

واستطلع تقرير " YouGov" آراء الناس من 30 دولة مختلفة ليحصل على قائمة تضم أكثر الشخصيات العالمية المحبوبة والأكثر شعبية بين الناس.