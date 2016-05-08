بالصور.. كيم وكورتني تتنزهان مع الأطفال في كوبا وساينت ويست يغيب

نشرت العديد من الصحف والمواقع العالمية صوراً لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان Kim Kardashian برفقة شقيقتها الكبرى كورتني Kourtney، أثناء تواجدهما في مدينة هافانا بكوبا مع أطفالهما الصغار.

واصطحب الثنائي كيم وكورتني أطفالهما نورث ويست North West، بينلوبي Penelope ومايسون Mason للتنزه في الحديقة، وأخذتا تلعبان وتلهوان معهما، كما قامت كورتني بركوب الأرجوحة مع الأطفال.

وظهرت كيم البالغة من العمر 35 عاماً في الصور التي نشرتها صحيفة "Daily Mail" البريطانية، مرتدية فستاناً طويلاً أبيض اللون أظهر رشاقتها بعد ولادتها الثانية لإبنها ساينت Saint.

وأطلت كورتني البالغة من العمر 37 عاماً في الصور مرتدية شورت من الجلد باللون الرمادي وبلوزة بدون أكمام باللون الأبيض وانتعلت حذاءً رياضياً أبيض اللون، ووضعت المكياج البسيط الناعم وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أيضاً.

ولوحظ غياب ساينت، الإبن الأصغير لكيم، الذي ولد في ديسمبر الماضي، عن اليوم الترفيهي في الحديقة.