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بالفيديو - النني يصنع وأرسنال يسدي ' خدمة العمر ' ليونايتد بتعطيل سيتي

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بالفيديو - النني يصنع وأرسنال يسدي ' خدمة العمر ' ليونايتد بتعطيل سيتي بالفيديو - النني يصنع وأرسنال يسدي ' خدمة العمر ' ليونايتد بتعطيل سيتي

قدم أرسنال خدمة جليلة لمانشستر يونايتد واستطاع قنص تعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وفي مباراة قوية، استطاع محمد النني صناعة أول أهدافه مع أرسنال لأوليفييه جيرو.

واستطاع الفريق الذي خرج على يد ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة من عمر مباراة ملعب الاتحاد بتسديدة قوية سكنت الزاوية الضيقة من مرمى بتر تشك.

ولكن بعدها بدقيقتين، حصل أرسنال على ركنية من خطأ قاتل لجايل كليتشي في تشتيت الكرة. ارتطمت بالقائم وخرجت لركنية لعبها النني على رأس جيرو الذي تعادل في الدقيقة 10، أول هدف للمهاجم الفرنسي في الدوري منذ 117 يوما، منذ أن سجل ثنائية ضد ليفربول في التعادل 3-3.

وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، إلا أن في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 51، انطلق كيفن دي بروين من وسط ملعب فريقه إلى منطقة جزاء أرسنال دون ضغط وسدد في مرمى أرسنال ليسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

إلا أن أليكسيس سانشيز أبى أن يخرج أرسنال خاسرا، عندما استلم سانشيز الكرة من وسط ملعب أرسنال ومر ثم مررها إلى جيرو الذي أعادها له رائعة ليسددها أليكسيس في مرمى جو هارت.

وبهذه النتيجة، أصبح التأهل المباشر لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالنسبة لأرسنال قيد الفوز على الهابط أستون فيلا.

أرسنال تمسك بالمركز الثالث بـ68 نقطة، أما سيتي فوضعه أرسنال في مأزق، حيث أنه يملك 65 نقطة في المركز الرابع، بينما يملك يونايتد 63 نقطة في المركز الخامس وله لقاء مؤجل.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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