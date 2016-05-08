قبل ملاقاة برشلونة.. جرانادا يضمن البقاء برباعية في إشبيلية

(إفي): ضمن غرناطة البقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق اليوم فوزا عريضا على مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف لواحد بالجولة قبل الأخيرة من الليجا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

سجل أهداف غرناطة كل من إيزاك كوينكا (ق46) و(ق88) وجين بابين (ق79) ويوسف العربي (ق86) من ركلة جزاء فيما أحرز هدف إشبيلية الوحيد اللاعب دييجو جونزاليس (ق74).

بهذا الفوز ارتفع رصيد غرناطة إلى 39 نقطة في المركز الـ16 بالليجا فيما تجمد إشبيلية عند 52 نقطة في المركز السابع.

وسيلتقي غرناطة في المباراة الختامية بالدوري مع برشلونة على أرض الفريق الأول، في مباراة لن يقبل فيها الفريق الكتالوني سوى الفوز للظفر بلقب الدوري.