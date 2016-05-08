5 وزراء يفتتحون متحف البورصة المصرية

افتتحت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، متحف البورصة المصرية يرافقها كل من وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، ووزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوي، ووزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نبيلة مكرم إضافة لرئيس البورصة الدكتور محمد عمران، فضلا عن المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل، وعدد من مسؤولين بالدولة ورؤساء البورصة السابقين.

ويضم المتحف مقتنيات تاريخية تستعرض تاريخ البورصة المصرية منذ نشأتها 1883.

أ ش أ