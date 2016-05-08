فى اليوم العالمى لأنيميا البحر المتوسط.. كل ما تريد معرفته عن المرض

أعراض المرض

سبب الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط)

المضاعفات والمشاكل الناجمة عن الثلاسيميا

حددت منظمة الصحة العالمية WHO الثامن من شهر مايو فى كل عام لتحيى فيه اليوم العالمى للثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط، وهى خلل وراثى بالدم، يصيب 4 من كل 10 آلاف حالة ولادة جديدة فى العالم، وهى أحد أنواع الأنيميا أو فقر الدم، ونسلط المزيد من الضوء خلال هذا التقرير على الثلاسيميا، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالموقع الإلكترونى لمركز "مايو كلينيك".> يتميز المرض بانخفاض مستويات الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء، ومن أبرز أعراضه: الشعور بالإعياء والضعف وشحوب لون الجلد وتشوهات عظام الوجه وتأخر النمو وانتفاخ البطن وتغير لون البول ليصبح داكنًا، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بالصفراء، وتختلف شدة هذه الأعراض حسب حدة ودرجة المرض.>تحدث أنيميا البحر المتوسط بسبب حدوث تحورات أو طفرة فى الحمض النووى DNAللخلايا المسئولة عن تصنيع الهيموجلوبين، وهو بروتين يوجد داخل كريات الدم الحمراء ومسئول عن نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وغالبًا ما ينتقل المرض من الآباء إلى الأبناء عبر جنيات الهيموجلوبين المتحورة، وكما أن مخاطر إصابة الشخص بالمرض ترتفع حال وجود شخص مصاب بالمرض فى العائلة، وهو ينتشر بشكل أكثر شيوعًا فى إيطاليا واليونان ودول الشرق الأوسط.>هناك مضاعفات ومخاطر صحية كبيرة قد يتعرض لها المصابون بأنيميا البحر المتوسط مع مرور الوقت، وتشمل:

1.التحميل المفرط للحديد، وترسب كميات كبيرة منه داخل الجسم، سواء بسبب المرض أو نتيجة الخضوع لعمليات نقل دم بشكل متكرر، وقد يتسبب ذلك فى حدوث تلف بالقلب والكبد وتلف الكثير من الغدد المسئولة عن إفراز الهرمونات بالجسم.

2.الأشخاص المصابون بالثلاسيميا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى الميكروبية خاصة حال

>استئصال الطحال، وكما أن هناك مضاعفات تصاحب الإصابة بالحالات الشديدة من الثلاسيميا، وتشمل:

1.تشوهات العظام خاصة فى الوجه والجمجمة، وتصبح العظام أكثر عرضة للكسر.

2.تضخم الطحال، وقد يضطر المريض لاستئصاله.

3.تأخر معدلات النمو، وقد يصاب الشخص بتأخر البلوغ.

4.اضطرابات القلب، ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

العلاج

نصائح يومية للسيطرة على المرض

>يخضع المرضى غالبًا للعلاج بواسطة نقل الدم، ولكن مع مرور الوقت قد يحدث تحميل مفرط للحديد، وهو ما يتطلب حصول المرضى على أدوية للتخلص من كميات الحديد الزائدة، قبل أن يصاب بتلف فى أنسجة القلب والكبد ومختلف أجزاء الجسم، وفى الحالات الشديدة يمكن علاج الشخص باستخدام تقنية زراعة نخاع العظم.>وهناك مجموعة من التوصيات المهمة التى يجب أن يتبعها مرضى الثلاسيميا من أجل السيطرة على المرض، وتشمل:>1.تجنب الحصول على مكملات الحديد والمكملات الغذائية بشكل عام إلا تحت إشراف الطبيب.

2.اتباع حمية غذائية صحية وتناول أطعمة مغذية حتى تتحسن مستويات طاقة الشخص ويشعر بأنه أكثر حيوية ونشاطًا، وقد يصف لك الطبيب مكملات حمض الفوليك حتى تساعدك على تكوين كريات دم حمراء جديدة.

ينصح أيضًا بتناول أطعمة غذائية تحتوى على تركيزات عالية من الكالسيوم وفيتامين "د" حتى تتمتع بعظام قوية وصحية، ومن أمثلة هذه الأطعمة:الألبان والبيض والأسماك ومنتجات الألبان.

3.تجنب العدوى الميكروبية وذلك عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وتجنب الاحتكاك قدر الإمكان مع المرضى، وخاصة إذا خضعت لعملية استئصال الطحال.

الوقاية من المرض

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>فى أغلب الحالات، لا يمكن منع الإصابة بأنيميا البحر المتوسط، ولذا إذا كنت مصابًا بالمرض أو تحمل جين الثلاسيميا، فيحب أن تتكلم مع طبيبك الخاص ليقدم لك النصيحة قبل أن تصبح أبًا أو تصبحين أمًا.

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