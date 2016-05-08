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السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين بالإتجار في الحشيش في سوهاج‎

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السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين بالإتجار في الحشيش في سوهاج‎ السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين بالإتجار في الحشيش في سوهاج‎

أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة ثلاث متهمين بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لإتهامهم بالإتجار فى الحشيش والأفيون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث في قسم أول سوهاج، مفادها قيام عبد النبى. خ. أ. ، وهارون. أ. ن. ، ومحمد. ج. أ. ، مقيمين بدائرة القسم، بالإتجار فى الحشيش والأفيون.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم مداهمة مكان المتهمين والقبض عليهم، وبحوزتهم 11 لفافة ورقية من مخدر البانجو، وعدد من قطع الحشيش وزنت 196 جرامًا، و3 قطع من الأفيون​.​

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