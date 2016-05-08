برامج تصفح شهيرة تحظر موقع “خليج القراصنة” لخرقه قواعد الخصوصية

قامت برامج التصفح على الإنترنت “جوجل كروم” و”فايرفوكس” و”سفاري”، بحظر موقع “ذا بيرات باي” ( خليج القراصنة)، الذي يعد واحدًا من أكبر مواقع مشاركة ملفات التورنت على الإنترنت.

ويواجه الموقع الذي يعني اسمه “خليج القراصنة”، عقبات قانونية بسبب نشره ملفات مقرصنة لا تراعي قواعد الخصوصية والملكية الفكرية، ويوضح “جوجل كروم” لمستخدميه الراغبين في دخول الموقع، أنهم قد يحملون برامج تكشف معطياتهم، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأدرج محرك البحث “جوجل” موقع “ذا بيرات باي” ضمن المواقع الخطيرة، وسبق أن جرى منعه من متصفحين على الإنترنت للأسباب نفسها.

ويسعى الموقع إلى تخطي الحظر والعودة عما قريب إلى الإنترنت، كما أن بوسع مرتاديه أن يلجوا إليه في حال قاموا بتعطيل إجراءات الحماية على حواسيبهم.